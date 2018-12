Thierry Henry riporta Loïc Badiashile a scuola di educazione. Al termine della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Monaco ha infatti rimproverato il giovane talento, classe '98, reo di non aver rimesso a posto la poltrona dopo aver salutato i giornalisti.

If you thought Thierry Henry was too nice to be a manager....

Look at this stare he gives Loic Badiashile as Monaco youngster forgets to tuck in his chair after a press conference

Discipline.

#UCL #ASMBVBpic.twitter.com/liM5EVAR5v

