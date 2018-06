Mondiale 2026, le 23 potenziali città ospitanti: da Toronto a Guadalajara

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 18.58 - RIPRESA L'ASSEMBLEA - Ripresa l'assemblea da pochi istanti, dopo interruzione avvenuta alle 14,30. 18.55 - Uscito De Laurentiis, il presidente del Napoli ha lasciato la struttura. 18.50 - MEDIASET SI DEFILA...

Allegri: "Spalletti fa l'attore ma la sua Inter lotterà per il titolo"

PSG, mano leggera della Uefa. No sanzioni ma cessioni per 60 milioni

Russia -1, i 10 del Mondiale: in Perù l'era Farfan dura da oltre 15 anni

Mondiale 2026, l'Italia sconfitta: ha votato per il Marocco

Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. Gli altri nomi in ballo

Allegri: "Felicissimo alla Juve, ho detto cortesemente no al Real"

Spal, accordo con l'Hellas per Fares: i dettagli

Samp, fatta per Torreira all'Arsenal: 30 milioni in tre anni

Stati Uniti : Atlanta – MB Stadium Baltimore Boston – Gillette Stadium Cincinnati Dallas Denver Houston Kansas City Los Angeles Miami Nashville New York/New Jersey Orlando Philadelphia San Francisco Bay Area Seattle – CenturyLink Field Washington, D.C.

Sono 23 le potenziali città ospitanti del Mondiale 2026 . Dopo l'assegnazione dell'iridata rassegna calcistica a Stati Uniti, Messico e Canada, i canali ufficiali della MLS ne hanno ipotizzato tutte le possibili tappe. Solamente 16 di queste passeranno il taglio finale. Eccole, nel dettaglio, divise per Paese:

