Mondiale femminile, Germania di misura all'esordio: 1-0 alla Cina

© foto di Imago/Image Sport

Basta una rete di Giulia Gwinn alla Germania, due volte campione iridata, per battere la Cina nella fase a gironi del Mondiale di calcio femminile. Comincia bene la nazionale teutonica, che vince di misura nella sfida del Gruppo B, in quel di Rennes. Un impegno non troppo comodo: così si diceva alla vigilia e così è stato. Ma i tre punti sono arrivati. Chi ben comincia e già a metà dell'opera davvero?

GRUPPO B

Sabato 8 giugno

Germania-Cina 1-0

18:00 Spagna-Sud Africa

Mercoledì 12 giugno

18:00 Germania-Spagna

Giovedì 13 giugno

21:00 Sud Africa-Cina

Lunedì 17 giugno

18:00 Cina-Spagna

18:00 Sud Africa-Germania