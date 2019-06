Mondiale femminile, Lippi: "Non sono sorpreso dall'exploit delle azzurre"

Ex ct Nazionale sui Mondiali donne: "Risultati frutto di lavoro"

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 28 GIU - "I risultati dell'Italia in questo momento sono frutto di un lavoro fatto a monte, mi fa piacere che stiano portando alto il nome del Paese. Riguardo poi al calcio femminile cinese, la cui Nazionale ha perso proprio con le azzurre 2-0, non le ho seguite". Lo ha detto Marcello Lippi, ct della Nazionale cinese, intervenuto alla presentazione di un evento estivo a Lido di Camaiore (Lucca), rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano del buon Campionato del mondo della Nazionale femminile di calcio, che è nei quarti e domani si giocherà l'accesso in semifinale contro l'Olanda. "Quando sono arrivato in Cina la prima volta ho cercato di creare settori giovanili, che erano inesistenti, per partire dalle basi - ha aggiunto Lippi -. Con la Nazionale cinese ci siamo prefissi l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar".