Mondiale per club, il Liverpool rifiuta hotel in Qatar per motivi etici

Il Liverpool parteciperà a dicembre al Mondiale per Club in Qatar. Il club inglese era stato invitato a soggiornare in un lussuoso hotel a cinque stelle su un'isola artificiale, ma ha rifiutato la proposta del Paese ospitante per "motivi etici", denunciando il trattamento ricevuto dai lavoratori al momento della costruzione dell'edificio e dai dipendenti. I Reds si sono fidati dell'inchiesta condotta da The Guardian lo scorso anno: il quotidiano britannico aveva scoperto che gli operai sono stati pagati meno di 10 euro al giorno per lavorare anche 12 ore, con temperature di circa 45°.