Mondiale per club, la Cina annuncia le 8 città sedi delle partite

Non c'è Pechino. 24 squadre,si giocherà dal 17/6 al 4/7 del 2021

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PECHINO, 30 DIC - La federcalcio cinese (Cfa) ha annunciato i nomi delle otto città che, dal 17 giugno al 4 luglio del 2021 ospiteranno le partite del primo Mondiale per club nel nuovo formato deciso dalla Fifa, a 24 squadre e con cadenza quadriennale. Le città scelte sono Shangai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Ji'nan, Hangzhou e Dalian. Non c'è quindi la capitale Pechino. Quello vinto a metà mese dal Liverpool è stato quindi l'ultimo Mondiale per club con l'attuale 'format', ovvero a 7 squadre: quelle campioni delle sei zone continentali più quella del paese ospitante . Dal 2021 si cambia: la Fifa ha stabilito che otto team verranno dall'Europa, sei dal Sudamerica e le altre dieci dalle restanti zone. I criteri di qualificazione al nuovo torneo iridato saranno decisi dalle varie confederazioni continentali, che per ora non li hanno stabiliti. Unica eccezione il Flamengo, già sicuro di esserci: la Conmebol ha chiarito che la squadra brasiliana è ammessa in quanto campione della Libertadores 2019, e lo stesso varrà per chi vincere nel 2020 e nel 2021. Come assegnare i restanti tre posti è da decidere. "Il fatto di organizzare il primo Mondiale per club a 24 squadre - ha detto un portavoce della federazione cinese - può dare un impulso decisivo allo sviluppo del calcio nel nostro paese. Ora lavoreremo insieme alla Fifa per organizzare un torneo memorabile, e perfetto sotto ogni punto di vista". (ANSA).