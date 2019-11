Mondiale U17, Brasile batte Italia: tabellino

2-0 lo score finale

L'avventura degli azzurrini al Mondiale under 17 si interrompe ai quarti di finale. Troppo forte il Brasile padrone di casa che, allo Estádio Olímpico di Goiania regola l'Italia con il risultato di 2-0 . Partono a razzo i verdeoro con il terzino Patryck che, dopo solo sei minuti, trafigge Molla grazie ad un sinistro beffardo. I ragazzi di Nunziata non vengono demoralizzati da questo vantaggio così repentino e, nel prosieguo della gara, riescono a prendere le misure agli avversari, rendendosi pericolosi con Dalle Mura su calcio d’angolo. Ma alla seconda vera occasione i locali raddoppiano: conclusione velenosa di Peglow che va a infrangersi sul palo per poi finire in rete. Il primo tempo si chiude così sul 2-0.

La ripresa vive un sostanziale equilibrio e scarsi acuti, sino a quando Cudrig sotto porta spedisce il pallone alto al 60’. Il Brasile si rifà pericoloso con l’immarcabile Veron e ancora con Patryck, anche se la chance migliore è degli azzurri con Gnonto che all’82 potrebbe clamorosamente riaprire i giochi ma, a tu per tu con Donelli, conclude malamente addosso al portiere. Il match si trascina stancamente alla conclusione, l’Italia non ha più la forza di opporsi al Brasile che si conferma superiore per intensità e palleggio. Ad incontrare la Francia in semifinale il 14 novembre saranno dunque i sudamericani. L’altra gara d’accesso alla finale sarà quella tra Messico ed Olanda.

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Lamanna (72’ Barbieri), Pirola, Dalle Mura, Ruggeri; Brentan (62’ Oristanio), Panada, Udogie; Tongya; Gnonto, Cudrig (79’ Capone). A disp: Gasparini, Rinaldi, Riccio, Moretti, Giovane, Boscolo, Arlotti. All.: Carmine Nunziata

BRASILE (4-2-3-1): Donelli; Couto, Henri, Luan Patrick, Patryck; Cabral, Talles Costa; Veron (87’ Araujo), Peglow (82’ Garcia), Lucas (74’ Sandry); Kaio. A disp: Pitaluga, Cristian, Noga, Renan, Diego, Lazaro, Talles Magno. All.: Guilherme Dalla Dea

Arbitro: Adonai Escobedo (Messico)

Marcatori: 6’ Patryck (B), 40’ Peglow (B)

Ammoniti: Pirola, Udogie (I).