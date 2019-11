© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Netta vittoria dell'Argentina contro il Camerun nel Mondiale Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. A decidere il match disputato a Vitoria sono state le reti di Flores (58'), Krilanovich (63') e Godoy (88'), che hanno rimontato completamente il provvisorio vantaggio avversario firmato da Bere (10'). Successo per 2-1, in contemporanea, dell'Italia sul Messico . Stasera toccherà invece ad Australia e Ungheria affrontare rispettivamente Nigeria ed Ecuador.