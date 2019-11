© foto di Imago/Image Sport

La Nuova Zelanda batte il Canada, il Brasile supera l'Angola. Nella notte si sono giocate altre due gare valide per il Mondiale Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. A decidere la prima partita ci ha pensato Garbett al 27', mentre la mini-Seleçao è stata trascinata dai gol di Magno (68') e Gabriel Veron (77'). Stasera, alle 21 ora italiana, Cile-Corea del Sud e Haiti-Francia.