© foto di Insidefoto/Image Sport

La Corea del Sud ha battuto il Sudafrica nel Mondiale Under 20 in corso in Polonia. La formazione asiatica ha vinto col minimo scarto, conquistando tre punti utili per agganciare il Portogallo nel girone F vista la sconfitta rimediata nel pomeriggio dai lusitani contro l'Argentina.

I risultati

18.00 - Portogallo-Argentina 0-2 - 33' Gaich, 84' Perez

20.30 - Sudafrica-Corea del Sud 0-1 - 69' Kim

La classifica

Argentina 6

Corea del Sud 3

Portogallo 3

Sudafrica 0