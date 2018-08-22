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Mondiale U20 femminile, la finale è inedita: Spagna-Giappone

22.08.2018 00:55 di Tommaso Maschio   articolo letto 392 volte
© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Dal 2002 ad oggi – ben otto edizioni – i Mondiali Under 20 avevano conosciuto solo tre nazioni vincitrici: Stati Uniti, Germania e Corea del Nord. In Francia quest'estate invece avverrà una piccola rivoluzione che vedrà affrontarsi in finale il Giappone (2-0 in semifinale contro l'Inghilterra) e la Spagna (1-0 in semifinale contro la Francia). Se le asiatiche erano arrivate vicine al traguardo già in due occasioni (nel 2012 in casa e nel 2016 in Papua Nuova Guinea), per le iberiche si tratta di una prima volta fra le magnifiche quattro del globo segno di una grande crescita del movimento femminile iberico che negli ultimi anni ha investito in maniera importante per primeggiare a livello europeo e mondiale. Per il Giappone invece l'occasione per confermarsi fra le grandi potenze del calcio femminile.

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