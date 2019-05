Mondiale U20, Francia e Portogallo ok all'esordio. 1-1 per il Mali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella seconda giornata del Mondiale U20 sono già scesi in campo Portogallo e Francia. I lusitani nella prima gara del proprio girone, hanno battuto 1-0 la Corea del Sud grazie alla rete di Trincao mentre i francesi hanno avuto la meglio dell'Arabia Saudita con un secco 2-0 firmato da Fofana e Gouiri. 1-1 invece per il Mali che ha pareggiato contro il Panama. Alle 20.30 infine in campo l'Argentina che affronterà il Sudafrica.