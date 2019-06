© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Il giocatore del Valencia Kang In Lee è stato scelto come miglior giocatore del campionato del mondo U-20 disputato in Polonia. Kang In Lee è arrivato in finale con la sua Corea del Sud ma è stato sconfitto per 3-1 dall'Ucraina. Il centrocampista dopo 5 minuti dall'inizio della sfida aveva portato la sua nazionale in vantaggio con un rigore prima di subire la rimonta ucraina ma in tutta la competizione ha messo a segno due gol e ha fornito ben 4 assist in 620 minuti disputati.