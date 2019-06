Mondiale U20, Italia ai quarti: 1-0 alla Polonia con cucchiaio di Pinamonti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta un gol su calcio di rigore all'Italia del ct Paolo Nicolato per superare con il punteggio di 1-0 l'arduo ostacolo rappresentato dai padroni di casa della Polonia, sospinti dalla passione del nutrito pubblico locale. E che rigore, dato che Andrea Pinamonti, autore della realizzazione, l'ha trasformato a-là Panenka, un gesto in italiano più comunemente noto come cucchiaio. Gli Azzurrini soffrono ma riescono a portare a casa il risultato, e volano ai quarti di finale, in data 7 giugno a Tychy.