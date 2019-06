Mondiale U20, l'ucraino Lunin miglior portiere del torneo

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver trionfato in finale contro la Corea del Sud, il portiere dell'Ucraina Andrij Lunin è stato proclamato come miglior portiere del Mondiale Under 20. Il portiere del Leganes, ma di proprietà del Real Madrid, è stato autore di grandi prestazioni e ha subito quattro gol in tutta la competizione.