Mondiale U20, le formazioni ufficiali di Italia-Polonia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Polonia Under 20, gara valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria il cui calcio d'inizio è in programma alle 17:30.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Tripaldelli, Pellegrini; Scamacca, Pinamonti.

POLONIA (4-2-3-1): Majecki; Szota, Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz; Makowski, Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Steczyk.