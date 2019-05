© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate oggi le sfide valide per il secondo turno del Gruppo C del Mondiale Under20, che si sta disputando in Polonia. Tutto facile per Nuova Zelanda e Uruguay, che bissano il successo dell'esordio e battono con lo stesso punteggio rispettivamente Norvegia e Honduras. Per la Celeste in gol Schiappacasse.

Norvegia-Nuova Zelanda 0-2: 71' Stensness, 83' Kitolano (aut.)

Honduras-Uruguay 0-2: 41' Acevedo, 91' Schiappacasse

Classifica

Nuova Zelanda 6

Uruguay 6

Norvegia 0

Honduras 0