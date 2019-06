Mondiale Under 20, le formazioni ufficiali di Italia-Ecuador: c'è Alberico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tutto pronto al Gdynia Stadium per la finale terzo e quarto posto del Mondiale Under 20. Queste le due formazioni ufficiali di Italia ed Ecuador, in campo dalle 20:30 alla ricerca dell'ultimo posto sul podio:

Italia U20 (3-5-1-1): Carnesecchi; Gabbia, Bettella, Ranieri; Candela, Esposito, Del Prato, Alberico, Tripaldelli; Capone; Gori. Ct: Nicolato.

Ecuador U20 (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. Ct: Celico.