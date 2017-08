Mondiali 2018, Giappone qualificato

Decisivo il successo per 2-0 sull'Australia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TOKYO, 31 AGO - Il Giappone ha battuto l'Australia per 2-0 e si è qualificato con un turno di anticipo per i Mondiali dell'anno prossimo in Russia. Un gol per tempo di Takuma Asano e Yosuke Ideguchi hanno consentito ai Blue Samurai di vincere il girone B delle qualificazioni asiatiche e assicurarsi uno dei posti per Russia 2018. Il Giappone, che parteciperà alla fase finale dei Mondiali per la sesta volta consecutiva, è la terza squadra qualificata sul campo dopo Brasile e Iran. Gli uomini del ct bosniaco Vahid Halihodzic giocheranno l'ultima partita il prossimo 5 settembre a Gedda contro l'Arabia Saudita.