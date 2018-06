Mondiali, cosacchi controlleranno gay

Rostov, polizia affiancata da gruppi paramilitari:

(ANSA) - MOSCA, 4 GIU - Gruppi di cosacchi pattuglieranno la città di Rostov sul Don durante i Mondiali, assicurandosi che le coppie omosessuali non si scambino effusioni in pubblico. Lo riporta The New Times. Trecento cosacchi affiancheranno la polizia regolare nelle strade di Rostov sul Don - una delle 11 città ospiti del Mondiale - facendo rispettare la legge contro la propaganda omosessuale ai minori, che di fatto proibisce manifestazioni pubbliche di orientamenti sessuali non tradizionali. "Se vediamo due uomini baciarsi, lo comunichiamo alla polizia - ha detto il leader dei cosacchi locali Oleg Barannikov - poi spetterà alla polizia decidere cosa fare", ha concluso. Totalmente fedeli a Vladimir Putin, i cosacchi formano gruppi paramilitari impegnati a salvaguardare l'ordine pubblico nelle città russe. I vigilantes si sono distinti per la violenza con la quale hanno represso le proteste in occasione dell'inaugurazione di Putin per il suo quarto mandato presidenziale.