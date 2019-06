Mondiali femminile, Francia e USA le favorite per i bookmaker

Padrone di casa e americane favorite Planetwin365, Italia dietro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Ventiquattro squadre si contendono l'ottava Coppa del mondo di calcio femminile. Tra queste, dopo venti anni, c'è anche l'Italia. La Francia padrona di casa parte con i favori dei bookmaker, che la vedono non solo avanti per il passaggio della fase a gironi (1,30 contro Norvegia a 5,00, Corea del Sud a 9,00 e Nigeria a 51,00) ma in testa alle big per alzare la Coppa: Planetwin365 quota il successo delle francesi 4,50, al pari degli Usa. A seguire, per la vittoria finale, Germania (6,50) e Inghilterra (7,50). Per l'Italia solo quota 41,00, dietro la Norvegia (31,00). Secondo gli analisti Planetwin365, infatti, potrebbe essere già la prima partita della fase a gironi, contro l'Australia a determinare le chance delle azzurre e anche una rimodulazione delle quote. Con 1,95 l'Australia parte infatti ampiamente davanti alle altre contendenti del Girone C, con il Brasile a 2,15 e la Giamaica a 81,00. In mezzo c'è l'Italia, il cui passaggio alle fasi ad eliminazione al momento vale 8,00 volte la posta.