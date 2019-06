Mondiali femminili, ct azzurro Bertolini: "Abbiamo grandi motivazioni"

La ct: "Normale dopo gare impegnative, ma obiettivo primo posto"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La squadra è affaticata, perché le partite contro Australia e Giamaica sono state molto impegnative dal punto di vista fisico e mentale. Ci sono un po' di scorie e di stanchezza, credo sia normale, ma la motivazione è enorme". Lo ha detto la ct dell'Italia, Milena Bertolini, in vista della sfida contro il Brasile al Mondiale donne. "Inutile sottolineare quanto sia diverso arrivare prime, seconde o terze nel girone. C'è una grandissima differenza - ha sottolineato la Bertolini - e per questo il nostro obiettivo il primo posto". Accanto alla ct, in conferenza stampa, c'era Sara Gama: la capitana delle azzurre spera che una partita così 'evocativa' per i tifosi di calcio aiuti anche ad aumentare l'interesse verso la Nazionale femminile. "Italia-Brasile è importante nell'immaginario collettivo degli italiani e noi siamo contente che questa partita sia vista così e possa attirare ancora di più la gente verso di noi", ha affermato.