Azzurre 'promosse' su rete ammiraglia Rai

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - 'Promosse' sulla rete ammiraglia Rai le azzurre del calcio impegnate ai Mondiali. La prossima partita contro il Brasile, in programma martedì 18 alle 21, non andrà in onda sulla seconda rete, come le due precedenti, ma su Rai1. A confermarlo è il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale. (ANSA)