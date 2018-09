Mondiali femminili: Scozia, Norvegia, Svezia e Germania qualificate

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Dopo Italia, Spagna e Inghilterra – che si erano assicurate il pass per Francia 2019 – altre quattro nazionali hanno conquistato nella giornata di oggi la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo femminile. Si tratta della Scozia – che ha vinto il Girone 2 davanti alla Svizzera superandola all'ultima curva grazie alla vittoria sull'Albania e al pari dei rossocrociati contro la Polonia – della Norvegia – che ha avuto la meglio sulle campionesse europee dell'Olanda vincendo per 2-1 lo scontro diretto all'ultima giornata – della Svezia – che batte la cugine della Danimarca – e la Germania, che chiude davanti all'Islanda dopo averla a lungo inseguita. Ora si attendono le ultime gare per avere anche il quadro completo delle migliori seconde che disputeranno i play off per un ulteriore biglietto per la Francia.

Alle squadre europee vanno poi aggiunte Cina, Thailandia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Brasile e Cile che si sono già qualificate negli scorsi mesi.

Sweden will play the #FIFAWWC 2019! 🇸🇪👏

Bienvenue en France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/ij9vV4xebe — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 4 settembre 2018

Congratulations, @DFB_Frauen 👏🇩🇪

Rendez-vous en France en 2019 ! pic.twitter.com/YBf3gX78wf — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 4 settembre 2018

Scotland are qualified for the #FIFAWWC 2019! 😮🙌

Rendez-vous en France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/vuoaa7ZZrH — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 4 settembre 2018