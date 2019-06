Mondiali Femminili, Sibilia: "Non è finito un sogno"

Presidente Lega Dilettanti: "Partita dalla quale ricominciare"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Dobbiamo dire grazie a queste ragazze perché ci hanno fatto vivere un'avventura splendida, esaltante. Non è la fine di un sogno, non é un punto di arrivo, ma una partita da cui ricominciare". Il presidente della Lega nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, si complimenta così con le azzurre uscite a testa alta ai quarti di finale dei mondiali. "Il calcio femminile italiano non si ferma al Mondiale e con l'impegno di Figc e Lega Nazionale Dilettanti potrà solo crescere" ha concluso Sibilia.