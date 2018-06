Mondiali, Inghilterra pensa alla candidatura per il 2030

Federcalcio 'Tre Leoni' pensa a candidatura unica o britannica

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dopo l'assegnazione a Canada, Stati Uniti e Messico dei Mondiali 2026, già comincia a delinearsi il quadro dei paesi pronti a candidarsi per l'edizione 2030. Il Marocco ha deciso di ripresentarsi mentre - scrive Marca - Argentina, Paraguay e Uruguay già sono al lavoro per una candidatura congiunta per commemorare il centenario del primo Mondiale disputato nel 1930 in Uruguay. A questi paesi potrebbe aggiungersi la candidatura congiunta delle quattro federazioni britanniche, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e, secondo quanto scrive il Daily Telegraph, già sarebbero partite le consultazioni. Inoltre, l'Inghilterra, starebbe anche pensando ad una candidatura solitaria se non si dovesse arrivare ad un accordo.