Mondiali, Malagò professa ottimismo

"L'Italia ha tutto per passare con la Svezia"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - "Onestamente io non voglio prendere in considerazione l'eventualità che l'Italia non si qualifichi ai Mondiali. E' una squadra che ha tutto, soprattutto in una doppia partita, per passare il turno con la Svezia priva di Ibrahimovic e giocando il ritorno in casa". Bisogna non fare errori". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ad Aosta per partecipare alla cerimonia di premiazione della Giornata Olimpica 2017. "L'allenatore - ha aggiunto - sa quello che deve fare. In genere si dice che chi ha più esperienza deve giocare un certo tipo di partita, ma non è una regola scontata. L'Italia ha in corso un ricambio generazionale, con dei giovani che si stanno affacciando, e una volta qualificati non saremo favoriti in una competizione internazionale ma nessuno avrà piacere di giocare contro di noi".