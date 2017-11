Mondiali, presentato il pallone

Si chiama Telstar 18, è prodotto dalla Adidas

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Si chiama Telstar 18 il pallone ufficiale realizzato da Adidas Football per Russia 2018. Telstar 18 reinterpreta il Telstar, il primo pallone prodotto da Adidas per il campionato mondiale di calcio disputato nel 1970 in Messico. Battezzato "star della televisione", da cui il nome Telstar, il pallone originario è stato il primo a essere caratterizzato dai pannelli pentagonali neri, motivo che fu creato per risaltare sugli schermi della televisione in bianco e nero. Telstar 18 ha una nuovissima carcassa, realizzata coniugando i punti di forza del Brazuca, il pallone ufficiale dei mondiali brasiliani 2014, e nuovi contenuti tecnologici studiati per massimizzare le performance. Il chip NFC integrato fa di Telstar 18 la palla più innovativa di sempre nell'ambito di un Mondiale. Il chip permette di interagire con il pallone attraverso uno smartphone: in fase di interazione, ogni pallone genera un codice identificativo unico che sblocca contenuti e informazioni esclusivi.