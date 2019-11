© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono giocate stasera due gare valide per la fase a gironi dei Mondiali Under 17. L’Argentina si è imposta per 3-1 sul Tagikistan, conquistando l’accesso agli ottavi di finale. In gol per l’Albiceleste Orozco (doppietta) e Godoy, inutile il gol della bandiera su rigore di Soirov. Nello stesso raggruppamento si qualifica anche la Spagna, imponendosi per 2.0 sui pari età del Camerun. In gol Escobar e Moriba. Il Tagikistan è fuori dalla classifica delle migliori terze che garantisce quattro posti agli ottavi di finale.