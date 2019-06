Mondiali U20, l'Ecuador è in semifinale: battuti gli Stati Uniti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ecuador ha conquistato la semifinale del Mondiale Under 20, che si sta disputando in Polonia. la squadra allenata da Jorge Celico ha battuto i pari età degli Stati Uniti per 2-1 nel match disputato oggi. Sudamericani avanti con Cifuentes, poi il pareggio firmato da Timothy Weah, figlio di George. A decidere la sfida è stata la rete di Espinoza al 43’ del primo tempo. In semifinale l’Ecuador sfiderà la vincente tra Corea del Sud e Senegal, che si sfideranno stasera alle 20:30.