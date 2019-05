© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si torna in campo per giocare alcune partite della fase finale dei Mondiali Under 20. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

18:00 Ecuador U20-Messico U20

18:00 Italia U20-Giappone U20

20:30 Colombia U20-Tahiti U20

20:30 Senegal U20-Polonia U20