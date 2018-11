Monopattino elettrico per Ronaldo. E il brasiliano rischia la multa

© foto di Imago/Image Sport

Meglio rischiare di prendere una multa e muoversi comodamente, piuttosto che camminare 400 metri con la possibilità di affaticarsi un pochino. E' quello che deve aver pensato Ronaldo, quello brasiliano, quando giovedì ha deciso di raggiungere un ristorante di Madrid che dista soltanto pochi passi dalla sua abitazione. L'ex Fenomeno, apparso appesantito e in tenuta sportiva, è stato immortalato dal Sun mentre si recava a pranzo utilizzando un monopattino elettrico sul marciapiede di una delle strade della capitale spagnola. Un comportamento vietato da una recente norma che prevede una sanzione fino a 89 euro. Certo non abbastanza per frenare il nuovo proprietario del Valladolid. A riportarlo è SportMediaset.