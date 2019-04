© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenzo Montella sulle tracce di ... Giancarlo Cadé, allenatore noto ai tifosi del Milan per la Fatal Verona, ma anche del Mantova annata '67/68. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo da parte della sua Fiorentina rappresenta infatti la sesta partita consecutiva senza gol segnati in casa da parte delle squadre di Montella in Serie A (le prime quattro in rossonero). Il record, fissato a sette, è detenuto proprio dai virgiliani di Cadé e resiste ormai da oltre cinquant'anni.