Montella su Gomez: "Che rammarico: ho provato a prenderlo tre volte"

Vincenzo Montella ha allenato Alejandro "Papu" Gomez al Catania nel 2011, poi ha provato più volte a riaverlo in rosa sia in viola che in rossonero, ma sempre senza fortuna: "A Zingonia si è consacrato e lo dico con un po' di rammarico visto che provai a prenderlo sia con la Fiorentina che col Milan, anche prima che arrivasse all'Atalanta - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - L'ho sempre stimato. Rispetto ai miei tempi, quando era giovane e cercava poco la porta, è più istintivo e copre il campo alla perfezione. Geniale l'idea di Gasperini di spostarlo al centro. E l'Atalanta ha dimostrato di poter stare bene anche in Europa, eccome".