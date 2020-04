Montero: "Se vivo bene, lo devo all'Atalanta. Gasperini un modello. E Percassi è un leader"

"Se vivo bene, lo devo all'Atalanta". Così Paolo Montero, a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo gli anni in nerazzurro. "Di me si parla solo in ottica Juventus, ma chi mise la faccia per me?". La Dea di Antonio Percassi, appunto, dal 2016 guidata da chi conosce da tempo, Gasperini: "Lo apprezzai molto quando era con la Primavera".

Gasperini è un modello? "Assolutamente. In quattro stagioni a Zingonia ha sorpreso tutti, certi risultati sono strameritati. E c’è una cosa che, in particolare, mi colpisce".

Quasi certamente, il gioco. "Sì, ma nella sconfitta: l’Atalanta può anche non vincere, ma non si snatura. Tutte le squadre perdono, ma quante restando fedeli al proprio credo? Lui ti guarda negli occhi. E poi, che ritmo... Gasp è forte".