Montervino: "Napoli senza coraggio con l'Arsenal. Bisogna reagire"

Per parlare del Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto l'ex capitano Francesco Montervino.

Sulla partita contro l'Arsenal

"Nel primo tempo una squadra senza coraggio, che ha subìto la forza dell'Arsenal, che non è una corazzata che può mettere così paura al Napoli. In mezzo al campo e davanti sono forti, ma non più del Napoli. Una partita giocata male, primo tempo pessimo. Mi ha deluso vedere una ripresa che al 70-80% ha messo sotto l'Arsenal. E allora mi chiedo: perché è così scarico il Napoli? Da tifoso ci resto male, perché mi aspetto una reazione".