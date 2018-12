Montervino: "Napoli troppo attendista. Milik? E' stato il più pericoloso"

Fonte: tuttonapoli.net

A Radio Marte è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: "Era una gara difficile quella di ieri, purtroppo il Napoli per come ha disputato il girone avrebbe meritato molto di più, poi se vedi la partita di ieri vedi da un lato una squadra pronta per certi livelli, certi ritmi, e l’altra un po’ troppo attendista, il fatto di non riuscire ad uscire in palleggio è stato un chiaro indizio di come ci fosse un po’ di timore, dispiace perché da alcuni azzurri mi aspettavo qualcosa di più, sono venuti meno sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Senza nulla togliere a Mertens che sta facendo una grande stagione, ma con Milik il Napoli ha avuto più peso davanti, questo per me rappresenta il bicchiere mezzo pieno, il Napoli ha ritrovato il bomber polacco, ieri ha avuto un grande impatto, ha fatto un aggancio impressionante, poi ha dovuto velocizzare la battuta e ha tirato su Alisson. Certo lì magari un bomber di primo livello calcia in un modo sporco e segna, lui non ha segnato, ma ha 23 anni e comunque è stato il più pericoloso".