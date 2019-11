Monti: “Fine ciclo a Napoli, clima avvelenato da De Laurentiis”

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La difficile situazione in casa Napoli è stata commentata a Sportitalia dal giornalista Gianluca Monti. Queste le sue dichiarazioni: “Da inizio gennaio si inizierà a capire quanta spaccatura c'è tra De Laurentiis e giocatori con qualche cessione... Viceversa a giugno, capiremo quanta spaccatura c'è tra De Laurentiis e Ancelotti. Ai calciatori di certo non avrà fatto piacere l'allenamento a porte aperte, la mossa è riuscita fin troppo bene al Presidente, non gli sarà parso vero di poter esporre i giocatori al pubblico ludibrio, come a De Laurentiis non sarà piaciuta la decisione di ribellarsi al ritiro: 1-1 pari e patta, ma ora bisogna mettere da parte le frizioni. Se ne riparlerà in primis per Callejon e Mertens, che dal 1° febbraio potrebbero firmare altrove, ma poi Allan, Koulibaly, Insigne: è finito un ciclo, è normale ma sarebbe dovuto finire ben diversamente. Purtroppo con De Laurentiis i divorzi non sono mai tranquilli, devono sempre volare i piatti, come già successo in passato con calciatori e allenatori. Le colpe della classifica deficitaria? 33% a testa. Ancelotti sì, perchè la squadra è molto forte e doveva essere più forte. De Laurentiis, perchè ha creato un clima avvelenato. I giocatori perchè poi vanno loro in campo”.