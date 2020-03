Monti (La Gazzetta dello Sport) sulle Olimpiadi: "Appuntamento con un mondo migliore"

"Appuntamento con un mondo migliore". Questo il titolo dell'editoriale di Andrea Monti, su La Gazzetta dello Sport, in merito al rinvio delle Olimpiadi al 2021: "Giochi proibiti, almeno quest’estate: il Cio getta la spugna come un pugile che ha tentato di resistere in piedi per troppo tempo e annuncia lo stop all’Olimpiade di Tokyo 2020. A Dio piacendo, si farà l’anno prossimo tra luglio e agosto. Pare l’annuncio di un disastro. Invece è un’ottima notizia. La migliore che potessimo ricevere con i tempi che corrono. Per settimane, falangi di organizzatori, burocrati muniti delle migliori intenzioni e tanti, troppi soggetti armati delle peggiori, si sono baloccate con l’illusione di riunire migliaia di atleti e milioni di spettatori tutti insieme nella metropoli giapponese attorno al sacro braciere, come se l’umanità non fosse precipitata nel pozzo di una pandemia di cui ancora non vede il fondo. Il pressing dell’Organizzazione mondiale della sanità, prima ancora che il buonsenso, ha messo fine alla follia", un estratto dell'editoriale.