Monti sulla Gazzetta: "La Juve brutta è solo una fake news"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Capolavoro Max. La Juve 'brutta' è una fake news". E' il titolo del fondo di Andrea Monti, direttore de La Gazzetta dello Sport, sulle colonne della rosea che racconta di un trionfo annunciato ma non per questo meno rilevante con una Juventus infinita e con Allegri come suo profeta.