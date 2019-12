© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante l'addio non proprio sereno dal Milan, Riccardo Montolivo non ha scordato di aver indossato anche la fascia da capitano del club rossonero e via Twitter ha fatto gli auguri alla società nel giorno del 120° anniversario dalla nascita: "Orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo grande club!!

Buon Compleanno Milan!".