Monza, Brocchi: "Anni al Milan e Capello in Cina, che onore. Una fortuna"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato in un'intervista concessa a Rai Sport: “Torno a lavorare con persone che mi hanno fatto uomo e calciatore. Sono stato tanti anni nella famiglia Milan. In tutto venti ma in realtà di più. Da quando si è iniziato a parlare di Berlusconi e Galliani al Monza il mio nome è venuto fuori. I risultati negativi hanno portato ad intervenire: mi hanno chiamato. Vuol dire che la stima c'è, e per me è un grande onore. In Cina con Capello? Ho avuto questa fortuna di poter lavorare con lui in un gruppo di primo livello. Hanno costruito un impero ed hanno voglia e volontà di vincere in Italia e in Europa. Chi è sotto di loro si può ritenere comunque fortunato. Milan? Se dovesse vincere stasera potrebbe riacquisire certezze per poter correre verso i posti importanti. Dopo due vittorie può essere il prosieguo. Donnarumma? Troppe critiche, è un fenomeno. Uno dei portieri più forti in circolazione. A volte ci si dimentica che è ancora un ragazzo e può sbagliare. Se il Milan ha battuto il Genoa deve dar merito anche a lui e al suo intervento strepitoso, messo poco in risalto rispetto agli errori”.