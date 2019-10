Monza, Brocchi torna su Nainggolan: "Magari potesse giocare qui"

Intervistato da Estenews il tecnico del Monza Cristian Brocchi è tornato su Radja Nainggolan dopo che nella giornata di ieri sulle colonne de La Gazzetta dello Sport aveva spiegato che il belga non “avrebbe potuto giocare con il Monza” per il suo look. “La risposta su Nainggolan è stata estrapolata male, io ho risposto a una domanda ben precisa che un giocatore che ha un collo tutto tatuato non rientra negli standard della società. - conclude Brocchi - Ma Nainggolan è un campione, magari potesse giocare con noi”.