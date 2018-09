Monza, gli scatti più belli della storica conferenza di Galliani

Reti e marcatori a confronto. Juventus e Napoli si preparano alla super sfida di domani e i numeri mettono in mostra un dato importante. Mettendo insieme tutte le competizioni, ovvero Serie A e Champions League, Insigne è nettamente il miglior marcatore dei due club. 5 reti, così...

La Gazzetta dello Sport: "Palermo, via Tedino, torna Stellone"

Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Venturato. Multa per il Brescia

Spezia, sirene dall'estero per l'attaccante Okereke

Crotone, i convocati di Stroppa: out Cuomo, rientrano in quattro

Spezia, elongazione al bicipite femorale per Pierini

Carpi, scarico per i calciatori utilizzati a Perugia

Spezia, pronto il rinnovo di Gyasi. Altri tre anni in Liguria

Salernitana, Colantuono ne convoca 23 per il Verona: 3 assenti

Venuti: "Crovino mi ha spiegato cosa serve per fare bene a Lecce"

Lecce, Liverani: "Il Cittadella è l'avversario peggiore in questo momento"

Adriano Galliani è il nuovo amministratore delegato del Monza Calcio. Al fianco del presidente Nicola Colombo, ha illustrato il nuovo progetto in Assolombarda nella sede monzese di Via Petrarca. "Sogno il derby Monza-Milan tra due anni", ha detto il Condor . Queste le foto più belle della conferenza stampa di oggi.

