Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità del tesseramento da parte del Monza di Raffaele Palladino. Questo il comunicato del club: "L'attaccante Raffaele Palladino, napoletano classe 1984, è stato tesserato dal Club biancorosso. Il giocatore da martedì sarà a disposizione di Mister Brocchi. Importante il curriculum calcistico di Palladino, la cui carriera è partita dal Benevento, per poi vestire le maglie di Juventus, Salernitana, Livorno, Genoa, Parma e Crotone. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia. In carriera può contare su più di 300 presenze nel calcio professionistico con quasi 60 reti tra serie A, serie B e serie C".