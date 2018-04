Moras sull'Hellas Verona: "E' mancata l'esperienza. Errori di tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore dell'Hellas Verona, ora all'AEL Larissa Vangelis Moras, ha parlato a L'Arena del club e della stagione che si sta per concludere: "La retrocessione l’ho provata sulla mia pelle tre anni fa, e noi eravamo molto esperti, figurarsi adesso. Le colpe della società? A volte con i giovani ti va bene, altre no, è comunque un rischio, in A dell’esperienza non si può fare a meno. In una stagione come questa gli errori li hanno fatti tutti e le responsabilità sono condivise, nessuno escluso, certo fa male vedere l’Hellas così. E so quanto fa male anche a quella gente perché a Verona cambiano i giocatori, gli allenatori e i dirigenti, ma i tifosi ci sono sempre".