Morata alla Juve, il parere del Condor Agostini: "Non mi sembra la prima scelta ma ha qualità"

L'ex attaccante Massimo Agostini, detto il "Condor", ha parlato a Radio Sportiva commentando l'arrivo di Alvaro Morata alla Juventus: "C'è stata un po' di confusione, la Juventus secondo me aveva fretta di accontentare Pirlo, visti tutti questi intrecci, hanno preso un giocatore che conoscono già anche se non è quella punta carismatica che all'inizio la Juve andava a cercare, non voglio dire che è stato un ripiego, un prestito senza obbligo di riscatto, è stato un ripiego perché magari si valuta e poi l'estate prossima vedranno. Non mi sembra la prima scelta ma ha qualità, ha 27 anni, conosce ambiente e allenatore, penso Pirlo lo abbia voluto altrimenti non lo avrebbero preso. Pirlo mi pare abbia le idee chiare e Morata se cresce come cattiveria agonistica penso possa fare grandi cose".