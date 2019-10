Alvaro Morata è il primo giocatore ad aver segnato sia con l'Atletico che col Real Madrid in Champions League. L'ex attaccante della Juventus ha deciso la gara di questo pomeriggio col Bayer Leverkusen (1-0), realizzando il suo primo gol europeo coi colchoneros.

1 - Alvaro Morata has become the first ever player to score for both Atletico de Madrid and Real Madrid in the European Cup/Champions League. Impact. pic.twitter.com/8G4cAtn3RJ

