Moratti: "Campionato non chiuso. Deluso dalla Roma"

L'ex patron dell'Inter Massimo Moratti è stato intervistato ai microfoni di TeleRadioStereo. Queste le sue parole:

Le sta piacendo questo campionato?

"È piacevolissimo, ci sono un sacco di partite belle per cui è un campionato interessante. C'è la fuga della Juve che è importante ma il bel gioco del Napoli e dell'Inter fa ben sperare. Bisogna augurarsi che sia più combattuto rispetto a quello dello scorso anno. Certo la Juventus dà l'impressione di essere la più forte di tutte però un minimo di speranza c'è. C'è bel gioco e ci sono motivi di attrazione per il pubblico maggiore del solito".

E la Juventus potrebbe lasciare per strada qualche punto per dedicarsi alla Champions League...

"Prima di tutto bisognerà saperne approfittare. Certo la Juventus ormai è abituata a gestire entrambe le competizioni con impegno e tensione. La speranza di tutti è che perda qualche punto per rendere più interessante tutto il campionato".

Questa Juventus è tra le squadre più forti di ogni epoca?

"A me sembra di sì pensando anche alla storia della Juventus. Ha più continuità delle altre, lo dimostra da sette campionati e il fatto che regga per l'ottava volta come se fosse il primo. Quindi il carattere ce l'ha e ha una professionalità notevole".

Icardi?

"È davvero forte. Anche ieri sera ha dimostrato che davanti alla porta può fare qualsiasi cosa. E non fa gol semplicissimi, il primo di ieri sera è stato di grande classe, tempismo, coraggio. E' sempre più forte, aveva grosse qualità e sta migliorando. Ha anche un bel carattere, è sempre sorridente e questo aiuta il resto della squadra a vivere con più entusiasmo la partita".

Che dimensione è quella dell'Inter?

"Se gioca sempre al livello di ieri sarebbe già un miglioramento notevole. Quello che aspettavamo era il gioco e sta arrivando, di giocatori di talento ce n'erano già e l'importante che vada acanti così tutto il campionato e non solo per il girone d'andata. Ho impressione però che abbiano imparato questa cosa e che possano reggere".

La squadra che l'ha delusa di più?

"La Roma forse ma ha venduto giocatori importanti e non si può neanche attaccare troppo. Ho l'impressione che il Milan abbia fatto più di quello che si pensasse a inizio campionato e non si può dire abbia deluso. Ma più o meno credo stiano facendo un po' tutti quello che ci si aspettava e quello che si diceva ad inizio campionato si sta verificando".