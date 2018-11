Moratti elogia Marotta: "Un esperto conoscitore del calcio, farà bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, è stato intervistato da Sky: "Marotta all'Inter? È una cosa utile per la società, ha una grande conoscenza del mondo del calcio. Mi era stato chiesto un parere, niente di più. Marotta è un ex Juventus? È un professionista, è stato importante per lui lavorare a Torino. Speriamo che rinforzando la società i giocatori possano ottenere quei risultati che l'Inter merita. Ci sono tanti giovani italiani bravi, inizierei a puntare su giocatori giovani, perché l'Inter ha già tanta esperienza. Chiesa? È uno dei giovani più bravi".